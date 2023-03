Basket femminile: si è chiuso ieri il 23° turno del campionato di C donne.

Basket femminile: domenica amara per la Vertematese stoppata a Legnano

Domenica nera per le squadre lariane del campionato di serie C di basket femminile. Ieri infatti si è fermata la corsa della Vertematese stoppata a Legnano al termine di una gara difficile e condizionata da una serata no in fase offensiva. Trasferta amarissima a Milano anche per il Btf Cantù battuto all'overtime sul campo dell'Idea Sport.

Il cartellone del 23° turno stagionale, 8° di ritorno girone B:

Venerdì 17 marzo ore 21 Gavirate-Mariano 53-64 (9-10, 31-28, 41-57), Tradate-Basket Como 56-54 (21-12, 35-27, 47-40), Gallarate-Fernese 53-31; domenica 19 ore 18 Legnano-Vertematese 44-32, Idea Sport Milano-Btf Cantù 60-53 dts , Sondrio-Corsico 59-46, Garbagnate-Trezzano 48-59.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 40; S0ndrio 36; Corsico, Vertematese 32; Ardor Bollate, Nonna Papera Mariano 30; Idea Sport 22; Fernese, Tradate, Legnano 20; Trezzano 14; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 0.

Il cartellone del 24° turno stagionale, 9° di ritorno girone B:

Venerdì 24 marzo ore 211.5 Mariano-Btf Cantù, Trezzano-Sondrio; sabato 25 Basket Como-Gallarate, Fernese-Garbagnate; domenica 26 Legnano-Tradate, Bollate-Idea Sport, Corsico-Gavirate. Riposa Vertematese.