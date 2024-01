Basket femminile: domenica da leoni per la Vertematese che sbanca Garbagnate in volata per 47-45

Il posticipo domenicale ha sorriso ai colori lariani nel campionato di serie C femminile. Infatti l'US Vertematese ha confermato il suo trend positivo e come aveva chiuso il 2023 ha aperto il nuovo anno mettendo a segno un bel colpo sul campo del Garbagnate per 45-47. Un successo arrivato in volata per le azzurre che così salgono a quota 8 punti quando mancano solo due turni alla fine della prima fase. E venerdì si tornerà in campo con il derby Cantù-Vertematese.

Il programma del 12° turno, quinto di ritorno del girone C

Venerdì 12 gennaio Cantù-Nibionno 37-77; sabato 13 Basket Como-Lecco 56-53, Villa Guardia-Mariano 30-42; domenica 14 alle 18.30 Garbagnate-Vertematese 45-47.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 22; Nonna Papera Mariano 20; Lecco 18; Villa Guardia 10;Basket Como, Vertematese 8 Garbagnate, 6; Btf Cantù 4.

Il programma del 13° turno, sesto di ritorno del girone C

Venerdì 19 gennaio alle 21.15 Cantù-Vertematese, Mariano-Lecco; sabato 20 alle 21.15 Villa Guardia-Basket Como, Nibionno-Garbagnate.