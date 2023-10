Basket femminile: domenica felice per Villa Guardia, amara per Cantù stoppata in casa

Si è completato ieri il 4° turno d'andata del campionato di serie C femminile tra luci e ombre per le squadre lariane. Sorride Villa Guardia che ha sbancato in volata Garbagnate portando a casa il secondo successo stagionale davvero pesante. Niente da fare invece per il Btf Cantù travolto a domicilio dal Lecco.

I risultati del 4° turno d'andata del girone C

Mercoledì 25 ottobre ore 21.20 Como-Vertematese 37-77; venerdì 27 ore 21.15 Mariano-Nibionno 54-58; domenica 29 ore 18.30 Garbagnate-Villa Guardia 42-44, ore 19.15 Cantù-Lecco 30-63

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Lecco 8; Nonna Papera Mariano 6; Villa Guardia 4; Btf Cantù, Garbagnate, Vertematese 2; Basket Como 0.

Il programma del 5° turno d'andata del girone C

Venerdì 3 novembre ore 21.15 Mariano-Villa Guardia, ore 21.30 Vertematese-Garbagnate; sabato 4 ore 21 Nibionno-Cantù; domenica 5 ore 18 Lecco-Basket Como.