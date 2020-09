Basket femminile dopo tanti anni nessun team lariano nella serie B lombarda

Basket femminile la FIP regionale ha comunicato le 16 partecipanti al campionato cadetto 2020/21.

Basket femminile in campo tante cestiste lariane soprattutto con il Basket Costa e la Starlight Valmadrera

Il Basket femminile lombardo conosce la composizione del prossimo campionato di serie B 2020/21. E dopo tanti anni la notizia è che non ci sarà al via, previsto per fine ottobre con un nuovo format, nessuna squadra comasca. Dopo l’uscita di scena del BF Mariano Comense infatti la serie cadetta è rimasta orfana di formazioni nostrane. Al via due squadre lecchesi il Basket Costa Masnaga allenato dal coach comasco Cosimo de Milo e la neopromossa Starlight Valmadrera che conta nelle sue file alcune cesiste della nostra provincia da Mara Casartelli a Stefania Mandonico (in foto). Come detto 16 squadre al via come tradizione, saranno divise però in due gironi da otto ciascuno che giocheranno una prima fase da fine ottobre per poi lasciare posto in base alla classifica ad una seconda fase.

Queste le 16 squadre iscritte al B lombarda femminile 2020/21

000811 U.S. DIL. O P S A – BRESSO (MILANO)

036138 A.S.D.BASKET FEMM. VARESE 95 – VARESE (VARESE)

003212 A.S.D. USMATE – USMATE VELATE (MONZA BRIANZA)

044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE – VITTUONE (MILANO)

003815 BASKET CANEGRATE SSDRL – CANEGRATE (MILANO)

044490 A.DIL. PALL. FANFULLA 2000 – LODI (LODI)

006237 AS DIL BASKET COSTA – COSTA MASNAGA (LECCO)

051549 A.S.D. MILANO BASKET STARS – MILANO (MILANO)

000847 A.S.D. VISCONTI BASKET – BRIGNANO GERA D’ADDA (BERGAMO)

008766 POL. DIL. PONTEVICO BASKET – PONTEVICO (BRESCIA)

010643 OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL.

018173 A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA – VALMADRERA (LECCO)

043983 A.S.D. SAN GABRIELE BASKET – MILANO (MILANO)

016366 A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA – VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

000454 A.D. G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO – MILANO (MILANO)

052728 A.D. BASKET FEMMINILE MILANO – MILANO (MILANO)