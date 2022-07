Basket femminile, doppio appuntamento azzurro per Beatrice Del Pero e l'Italia 3X3

Basket femminile: fine mese denso di impegni per la giovane cestista brianzola.

Basket femminile: la guardia canturina convocata per il Torneo di Vienna (26-27) e per la tappa di Praga delle Women’s Series (29-30)

Fine mese intenso e tinto d'azzurro per il basket femminile e per la cestista canturina Beatrice Del Pero reduce dal bronzo conquistato ai Giochi del Mediterraneo nel torneo 3X3. La guardia brianzola infatti è tra le convocate con la nazionale italiana 3x3 Open Femminile che si appresta a disputare un doppio appuntamento in giro per l'Europa. Si comincerà il 26 e il 27 luglio quando le azzurre scenderanno in campo al torneo di Vienna contro Austria, Slovacchia, Spagna e Ungheria. Dal 29 al 30 luglio invece Bea e compagne saranno a Praga si dove si giocherà un’altra tappa delle Women’s Series. Oltre all’Italia, parteciperanno Austria, Cina, Rep. Ceca, Dusseldorf Zoos (Germania), Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Ulaaanbaatar Amazons (Mongolia). Tutte le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3x3

Le Azzurre convocate

Beatrice Barberis (1995, 178, Segafredo Zanetti Bologna)

Debora Carangelo (1992, 168, Reyer Venezia Mestre)

Raelin D’Alie (1987, 160, Parking Graf Crema)

Beatrice Del Pero (1999, 178, Famila Schio)

Sara Madera (2000, 190, Reyer Venezia Mestre)

Stefania Trimboli (1996, 175, La Molisana Campobasso)

Solo 4 delle giocatrici sopra indicate parteciperanno alla FIBA Women’s Series a Praga (Rep. Ceca) dal 28 al 31 luglio.

Il Programma azzurro

26 luglio

Partenza da Venezia per Vienna

26/27 luglio

Torneo Internazionale presso Sportinsel, 1210 Vienna

28 luglio

Trasferimento a Praga

29/30 luglio

Torneo FIBA “Women’s Series” presso Rudolfinum (Praga)

Domenica 31 luglio

Fine Raduno