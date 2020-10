Basket femminile due gli anticipi odierni Sassari-Bologana e Vigarano-Schio

Basket femminile si apre oggi il 4° turno d’andata dis erie A1 rosa.

Per fortuna in questo momento difficile per lo sport lombardo, c’è anche una parte del basket femminile che può scendere in campo e giocare. Si tratta del campionato di serie A1 che oggi apre ufficialmente il suo 4° turno d’andata. Due gli anticipi odierni il testacoda Vigarano-Schio e un interessante Sassari-Bologna. Domani invece il resto del cartellone che sarà chiuso dalla Limonta Costa Masnaga di coach Paolo Seletti di scena sul campo del San Martino di Lupari alle ore 19.30. Posticipo televisivo perchè sarà possibile vedere la gara in chiaro per tutti su www.lbftv.it (anche senza abbonamento), nonché in televisione sul canale MS Sport, visibile sul 675 in Veneto e sul canale 814 di Sky.