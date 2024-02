Basket femminile: due vittorie lariane all'esordio nel Girone Gold, solo sconfitte nel girone Silver

Il 1° turno della seconda fase del campionato di serie C di basket femminile ha regalato emozioni e vittorie alle due squadre lariane impegnate nel girone Gold mentre solo sconfitte nel girone Silver. Subito a segno in casa il Mariano che ha regolato Tradate ma il colpo della settimana lo ha centrato il Villa Guardia capace di stoppare a domicilio la corazzata Gallarate. Nel girone Silver come detto solo sconfitte per le tre squadre nostrane tutte ko in trasferta Como, Cantù e Vertematese.

Risultati del 1° turno del girone Gold Ovest

Già giocata Corsico-Nibionno 62-67, venerdì 9 ore 21 .15 Mariano-Tradate 60-51; sabato 10 ore 21.15 Villa Guardia-Gallarate 45-40, Legnano-Lecco 56-73

Classifica iniziale girone Gold Ovest

Nibionno 14; Gallarate 12; Lecco 10; Mariano 8; Legnano 6; Corsico 4; Tradate, Villa Guardia 2.

Questo il cartellone del 2° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 16 ore 21 .15 Mariano-Fernese, 21-30 Nibionno-Legnano; domenica 18 Gallarate-Lecco; mercoledì 21 ore 21.15 Tradate-Villa Guardia.

Risultati del 1° turno del girone Silver Ovest

Venerdì 9 ore 21 Gavirate-Basket Como 75-66, 21.15 Trezzano-Cantù 51-48; domenica 11 ore 18 Vigevano-Vertematese 48-47, Garbagnate-Fernese 53-70.

Classifica iniziale girone Silver Ovest

Fernese 10; Garbagnate, Gavirate, Vigevano 8; Btf Cantù, Vertematese, Trezzano 6; Basket Como 4.

Questo il cartellone del 2° turno del girone Silver Ovest

Venerdì 16 ore 21.15 Cantù-Vigevano, 21.30 Vertematese-Trezzano; domenica 18 ore 17.30 Fernese-Como, Garbagnate-Gavirate.