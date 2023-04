Basket femminile: si apre oggi con due anticipi il 4° turno del girone Gold Promozione donne.

Basket femminile: è già vigilia per il Villa Guardia chiamato al reagire per restare nei piani alti

E' già vigilia per il GS Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione. La squadra lariana di coach Fabrizio Molteni, archiviata la sconfitta casalinga contro la capolista Ororosa Bergamo si prepara a tornare già in campo per il 4° turno del girone Gold lombardo venerdì 21 alle ore 21.30 ospite della pari classifica Lainate. Di fatto però la tornata si apre questa sera con due ghiotti anticipi Bettola-Ororosa e Carugate-Brixia. Tornando al Villa Guardia serve una vittoria corsara per mantenersi nei piani alti della classifica in vista del rush finale di questa seconda fase.

Questo il cartellone del 4° turno del girone Gold:

Giovedì 20 aprile Bettola-Ororosa, Carugate-Brixia; venerdì 21 ore 21.30 Lainate-Villa Guardia; domenica 23 Ornago-Azzurra Brescia.

La classifica del girone Gold

Ororosa Bergamo, Brixia Brescia 10; Carugate, Azzurra Brescia 8; Lainate, Bettola, Villa Guardia, Ornago 6; Bocconi 0.