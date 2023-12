Basket femminile: è tempo di doppio derby, stasera Cantù-Como e Mariano-Vertematese

Il tempo di archiviare la sconfitta di misura del Basket Como nel posticipo dell'8° turno di mercoledì contro la capolista Nibionno ed ecco che il campionato di serie C femminile torna in campo. Stasera infatti il girone C apre il 9° turno, secondo di ritorno e lo fa regalando ben due derby nostrani. A Vighizzolo va in scena il derby sul fondo con il Btf Cantù che ospita proprio il Basket Como: in palio punti pesanti per allontanarsi dalle zone basse.

A Perticato invece la lanciatissima Nonna Papera Mariano riceve una Vertematese sempre più in difficoltà. Domani invece chiuderà il Villa Guardia che renderà visita proprio alla capolista ancora imbattuta Nibionno per tentare l'impresa.

Posticipo dell'8° turno, primo di ritorno del girone C

Mercoledì 29 novembre ore 21.30 Basket Como-Nibionno 63-66.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 16; Nonna Papera Mariano 14; Lecco 12; Villa Guardia 8; Garbagnate 6; Btf Cantù 4; Vertematese, Basket Como 2.

Il programma del 9° turno, secondo di ritorno del girone C

Venerdì 1 dicembre ore 21.15 Cantù-Como, Nonna Papera Mariano-Vertematese; sabato 2 ore 18 Lecco-Garbagnate, ore 21 Nibionno-Villa Guardia.