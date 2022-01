Basket femminile è vigilia per la Nonna Papera Mariano torna in campo contro Tradate

News dalla pallacanestro minors in rosa

Basket femminile temp di recuperi nel campionato di serie C donne.

Basket femminile il 31 gennaio invece toccherà alla Comense rendere visita al Gavirate

E' vigilia di campionato dopo tanto tempo anche nel torneo di basket femminile di serie C. Finalmente dopo la lunga sospensione voluta dalla Fip Lombardia, si prepara a tornare in campo anche il girone Giallo1 dove militano le squadre lariane e apripista domani, venerdì 28 gennaio, sarà proprio la capolista Nonna Papera Mariano che ospiterà tra le mura amiche della palestra di via per Cabiate, il recupero del 3° turno di ritorno contro il Tradate (ore 21.30). Domenica 31 invece è i programma un altro recupero Gavirate-Pol Comense. Poi l’attenzione del torneo si sposterà sul 4° turno di ritorno che venerdì 4 febbraio si aprirà con il delicato derby tutto lariano Vertematese-Comense (ore 21.30) oltre a quello varesino Gavirate-Gallarate. Il giorno seguente, sabato 5 febbraio sarà in programma un altro atteso derby made in Brianza in programma al Toto Caimi di Vighizzolo alle 20.30 tra le furie rosse del Btf Cantù e Nonna Papera Mariano.

Programma dei recuperi del 3° turno di ritorno girone Giallo1

Venerdì 28 gennaio ore21.15 Nonna Papera Mariano-Tradate; lunedì 31 gennaio ore 21.15 Gallarate-Pol. Comense.

Programma del 4° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 4 febbraio ore 21 Vertematese-Comense, Gallarate-Gavirate; sabato 5/2 ore 20.30 Btf Cantù-Nonna Papera Mariano; già giocata in anticipo Tradate-Basket Como 54-56.

La classifica del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano Comense* 18; Gallarate 16; Tradate* 14; Btf Cantù, Basket Como 10; Gavirate*, Vertematese 4; Comense* 0. (* 1 gara in meno).