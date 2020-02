Basket femminile Ecostore vince facile il testacoda

Basket femminile dopo il 14° turno del girone C di Promozione.

Basket femminile Villa Guardia passa anche a Tradate

Ecostore avanti tutta nel 14° turno del campionato di basket femminile di Promozione. Il team di Villa Guardia ha vinto facilmente il testacoda sul campo del Tradate per 31-60 e ora è a sole due vittorie dal matematico primo posto in chiave playoff. Ecostore che tornerà in campo già venerdì 21 febbraio sul campo del Corbetta (ore 21.30).

Risultati del 14° turno girone C

Venerdì 14 febbraio Gallarate-BFM 57-39; sabato 15 Samarate-Nova 45-34, Real Busto-Canegrate 49-52, Fernese-Corbetta 66-64, Tradate-Villa Guardia 31-60.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 26; Gallarate, Canegrate 20; Samarate 18; Nova, Fernese 14; Corbetta 12; BFM 10; Real Busto 6; Tradate 0.

Programma del 14° turno girone C

Mercoledì 19 febbraio BFM-Samarate; venerdì 21 Corbetta-Villa Guardia (ore 21.30), Real Busto-Gallarate; sabato 22 Nova-Canegrate, Tradate-Fernese.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU