Basket femminile: si è completato ieri il 1° turbo d'andata del campionato di serie C lombardo.

Basket femminile: esordio stagionale amaro per il Btf Cantù ko a Corsico

Debutto amaro nel campionato di serie C di basket femminile lombardo per il Btf Cantù che ieri si è dovuto arrendere sul campo del Corsico per 58-44. Le furie rosse brianzole dirette da coach Valerio Rossi sono scese in campo non ancora al completo visto alcune assenze importanti nell'organico ma già venerdì 7 ottobre cercheranno il riscatto quando ospiteranno il Sondrio sul parquet amico di Vighizzolo. In contemporanea apriranno il 2° turno del girone B anche il Mariano ospite della Fernese e la Vertematese sul campo di Trezzano.

Il cartellone completo del 1° turno d'andata del girone B

Venerdì 30 ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Bollate 60-67, Tradate-Vertematese 37-57, Gallarate-Idea Sport Milano 57-37; domenica 2 Sondrio-Gavirate 77-17, ore 19 Garbagnate-Basket Como np, Legnano-Fernese 47-53, Corsico -Btf Cantù 58-44.

Classifica del girone B

Bollate, Vertematese, Gallarate, Sondrio, Fernese, Corsico 2; Mariano, Tradate, Idea Sport, Gavirate, Basket Como, Garbagnate, Legnano, Btf Cantù 0.

Il cartellone completo del 2° turno d'andata del girone B

Venerdì 7 ottobre ore 21.15 Fernese-Mariano, Cantù-Sondrio, ore 21.30 Trezzano-Vertematese; sabato 8 ore 21 Basket Como-Legnano; domenica 9 Bollate-Gavirate, Idea Sport-Corsico, Garbagnate-Gallarate.