Basket femminile, esordio vincente per Mariano e Villa Guardia corsara a Cantù

Basket femminile: è iniziato il campionato di Serie C donne in Lombardia.

Basket femminile: tocca a Como contro Nibionno e domani chiuderà la Vertematese a Lecco

E' cominciato bene il campionato di basket femminile serie C per Nonna Papera Mariano e GS Villa Guardia subito a segno ieri sera nel match d'esordio del girone C lombardo. La squadra marianese di coach Dionigi Cappelletti ha vinto in casa contro il Garbagnate ma è stata più dura del previsto. La Nonna Papera infatti per oltre tre quarti è stata costretta ad inseguire le ospito per poi riuscire a piazzare il parziale vincente nel finale.

Decisamente opposto il cammino del match inaugurale tra Cantù e Villa Guardia con le ospiti che hanno trovato il vantaggio decisivo già nel primo quarto per poi mantenerlo nelle altre tre frazioni tutte pareggiate. Inizia così al meglio la prima stagione in categoria per il GSV di coach Fabrizio Molteni. Oggi tocca a Como ospite a Nibionno e domenica chiuderà la Vertematese di scena a Lecco.

Il programma del 1° turno d'andata del girone C

Venerdì 6/10 ore 21.15 Btf-Villa Guardia 42-48 (12-18, 25-31, 35-41), Nonna Papera Mariano-Garbagnate 58-48 (12-16, 22-29, 42-41), sabato 7 ore 21 Nibionno-Como; domenica 8 alle 18 Lecco-Vertematese.

Classifica aggiornata del girone C

Villa Guardia, Nonna Papera Mariano 2; Btf Cantù, Garbagnate, Nibionno, Como, Lecco, Vertematese 0.