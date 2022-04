Basket femminile esordio vincente per Villa Guardia che ieri ha sbancato Corsico

pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si è aperta la seconda fase del campionato lombardo di Promozione donne.

E' cominciata con il piede giusto la seconda fase del campionato di basket Promozione femminile per il GS Villa Guardia . Ieri sera infatti il team di coach Roberto Cantaluppi ha esordito nel girone Silver 4 andando a vincere sul campo del Corsico con un netto 41-60 dopo una prima fase di studio e la progressione nella seconda parte come ammette il tecnico lariano: "I primi due quarti abbiamo capito un pò come giocavano le nostre avversarie - dice coach Canta - poi una difesa attenta e una buona circolazione della palla ci hanno permesso di prendere un buon margine di sicurezza". Il Villa Guardia tornerà in campo dopo Pasqua giovedì 21 aprile ancora in trasferta sul campo del Samarate già affrontato due volte nel girone iniziale: bilancio una vittoria per parte entrambe però in trasferta. A Villa Guardia s'impose all'andata Samarate per 34-56, riscatto lariano al ritorno con il successo corsaro per 30-37.

I cartellone del 1° turno d'andata del girone Silver4

Domenica 10 aprile ore 21 Corsico-Villa Guardia 41-60, martedì 12 aprile San Gabriele -Samarate.

Classifica del girone Silver4

Villa Guardia 2; San Gabriele Milano, Samarate , Corsico 0.

Il cartellone del 2° turno d'andata del girone Silver4

Giovedì 21 aprile ore 21.15 Samarate-Villa Guardia, venerdì 22 San Gabriele-Corsico.