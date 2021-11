Basket femminile fari puntati questa sera sul derby Nonna Papera Mariano-Btf Cantù

Pallacanetsro femminile minors in campo

Basket femminile si apre oggi il 4° turno d'andata nel girone Giallo1.

Basket femminile domani sfida sul fondo da brividi Pol. Comense-Vertematese e Basket Como-Tradate

Si apre oggi un ghiotto quarto turno d'andata del campionato di basket femminile di serie C lombardo. Nel girone giallo1 il cartellone regala subito un derby classico e molto interessante a Mariano Comense dove alle ore 21.15 la capolista Nonna Papera riceve il Btf Cantù per provare a difendere primato e imbattibilità contro le furie rosse canturine date in ripresa dopo le ultime vittorie. In campo stasera anche il derby varesino Gavirate-Gallarate. Domani sera altro derby lariano da brividi a Casnate con Bernate tra le due ultime della classe Comense e Vertematese alla ricerca entrambe dei primi punti stagionali. Chiude il cartellone sempre domani il Basket Como che a domicilio vuole tornare al successo ospitando il Tradate.

Questo il programma del 4° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 5 novembre Nonna Papera Mariano Comense-Btf Cantù (ore 21.15), Gavirate-Gallarate; sabato 6 Comense-Vertematese (ore 20.45), Basket Como-Tradate (ore 21).

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano, Isotec Gallarate 6; Tradate, Btf Cantù 4; Basket Como, Gavirate 2; Pol. Comense, Vertematese 0.