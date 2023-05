Basket femminile: si apre già oggi il penultimo turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: fari puntati stasera sul big match Gallarate-Nonna Papera Mariano

Si apre oggi il 29° turno, penultimo di regular season del campionato di serie C di basket femminile lombardo. Nel girone B fari puntati sul big match Gallarate-Mariano dove la squadra lariana di coach Dionigi Cappelletti rende visita alla capolista per provare a strappare due punti che sarebbero fondamentali nella corsa ai playoff. All'andata s'impose in terra lariana il Gallarate per 38-46. Domani invece spazio al derby Como-Cantù tra due squadre già salve: all'andata colpo esterno delle comasche di misura per 42-43. Domenica chiuderà invece la Vertematese che ormai fuori dalla lotta per i playoff renderà visita al Bollate per provare a fare un regalo alle cugine di Mariano.

Il cartellone del 29° turno del girone B

Venerdì 5 maggio ore 21.15 Gallarate-Mariano, Trezzano-Legnano, Gavirate-Tradate; sabato 6 ore 21 Como-Btf Cantù; domenica 7 ore 18 Bollate-Vertematese, Corsico-Garbagnate, Sondrio-Idea Sport.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 46; S0ndrio, Corsico 44; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 40; Vertematese 34; Idea Sport Milano, Legnano, Fernese, Tradate 24; Trezzano, Basket Como 14; Btf Cantù 10; Garbagnate, Gavirate 4.