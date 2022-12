Basket femminile: si apre oggi il 10° turno d'andata del campionato di serie C rosa.

Basket femminile: fari puntati stasera sul super derby d'alta quota Vertematese-Mariano

Il campionato di serie C di basket femminile lombardo arriva ad un terzo del suo cammino di stagione regolare e oggi apre il 10° turno d'andata con alcuni anticipi molto interessanti. Nel girone B infatti alle ore 21.30 va in scena il super derby d'alta quota Vertematese-Nonna Papera Mariano tra due squadre date in grande salute, reduci da ottimi risultati e che giustamente vogliono continuare a puntare in alto.

Testacoda invece a Vighizzolo dove il fanalino Btf Cantù ospita la capolista Gallarate ancora imbattuta. Domani invece tornerà in campo il Basket Como che a Casnate ospiterà l'altra ultima della classe il Gavirate per tornare a riassaporare il gusto del successo.

Programma del 10° turno d'andata girone B:

Venerdì 2 dicembre ore 21.15 Btf Cantù-Gallarate, ore 21.30 Vertematese-Mariano, Tradate-Sondrio, Trezzano-Bollate; sabato 3 ore 21 Basket Como-Gavirate; domenica 4 Legnano-Corsico, Idea Sport-Fernese.

La classifica girone B

Gallarate 18; Vertematese, Corsico, Sondrio 14; Nonna Papera Mariano 12; Tradate, Ardor Bollate 10; Trezzano, Idea Sport Milano, Fernese 8; Basket Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.