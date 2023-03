Basket femminile: si apre oggi il 21° turno stagionale di serie C donne.

Basket femminile: fari puntati sul derby Mariano-Como mentre Vertemate ospita Gavirate

Altro giro, altra giornata per il campionato di basket femminile di serie C: il girone B questa sera regala alcuni anticipi molto interessanti con le nostre squadre protagoniste. Fari puntati a Mariano dove va in scena il derby Nonna Papera-Basket Como con pronostico che pende dalla parte delle biancorosse di casa dirette da coach Dionigi Cappelletti. In serata in campo anche la Vertematese che è favorita contro il fanalino Gavirate. Domani invece toccherà al Btf Cantù che in casa porterà l'assalto al Garbagnate in uno scontro diretto da non perdere.

Il cartellone del 21° turno stagionale, 6° di ritorno girone B:

Venerdì 3/2 ore 21.15 Mariano-Basket Como, ore 21.30 Vertematese-Gavirate, Gallarate-Bollate, Trezzano-Gradate; sabato 4 ore 20.45 Btf Cantù-Garbagnate, Fernese-Corsico; domenica 5 Legnano-Idea Sport.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 34; S0ndrio 32; Corsico 30; Ardor Bollate, Vertematese 28; Nonna Papera Mariano 24; Fernese, Idea Sport 20; Legnano, Tradate 16; Basket Como, Trezzano 12; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.