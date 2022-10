Basket femminile fari puntati sul derby testacoda Vertematese-Btf Cantù

Basket femminile è vigilia del 4° turno d'andata del girone B di serie C donne.

Basket femminile sabato invece toccherà al Basket Como che cercherà riscatto sul campo del Trezzano, riposa Mariano

Tutto pronto nel campionato di basket femminile di serie C per vivere il primo derby stagionale. Nel girone B infatti venerdì 21 andrà in scena un vero e proprio testacoda Vertematese-Btf Cantù una grande classica che però vedrà in campo due squadre reduci da opposti cammini. Le azzurre di Vertemate allenate da coach Alessandro Minotti viaggiano a vele spiegate sulla scia di tre vittorie consecutive e ospiteranno le furie rosse canturine che invece sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Sabato sera invece toccherà al Basket Como che proverà a rialzarsi dopo l'ultimo ko e proverà a farlo sul campo del temibile Trezzano corsaro a Vighizzolo sette giorni fa. Riposa invece la Nonna Papera Mariano che prova a ricaricare le energie dopo la seconda sconfitta stagionale.

Il cartellone completo del 4° turno d'andata del girone B

Venerdì 21 ottobre ore 21 Fernese-Gavirate; ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù, Gallarate-Sondrio; sabato 22 ore 20 Trezzano-Basket Como, Legnano-Garbagnate; domenica 23 Corsico-Bollate, Idea Sport-Tradate. Riposa Mariano.

Classifica del girone B

Ardor Bollate, Vertematese, Gallarate, Sondrio, Corsico 6; Basket Como*, Corsico 4; Mariano, Fernese, Tradate, Trezzano 2; Idea Sport, Gavirate, Garbagnat, Legnano, Btf Cantù 0.