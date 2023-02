Basket femminile: weekend poco fortunato per le lariane nel 17° turno di C donne.

Basket femminile: fuoriporta domenicale amaro a Sondrio per il Btf Cantù

Weekend amaro per i colori lariani nel campionato di serie C di basket femminile. Sabato infatti è caduto il Basket Como a Legnano, prima sconfitta dopo tre vittorie di fila per la gestione di coach Rigamonti. Ieri invece trasferta amara in Valtellina per il Btf Cantù battuto ampiamente dalla capolista Sondrio che non ha fatto sconti alle furie rosse brianzole.

Il programma del 17° turno, secondo di ritorno del girone B

Venerdì 3 febbraio ore 21.15 Mariano-Fernese 60-43, ore 21.30 Vertematese-Trezzano 61-39, Gavirate-Bollate 48-83, Gallarate-Garbagnate 70-33; sabato 4 ore 18.30 Legnano-Como 66-41; domenica 5 ore 17.30 Sondrio-Btf Cantù 60-34. Corsico-Idea Sport 60-48.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 28; Bollate, Corsico 26; Vertematese 24; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 16; Legnano 14; Tradate, Basket Como 12; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.

Il programma del 18° turno, terzo di ritorno del girone B

Venerdì 10 febbraio ore 21.15Mariano-Corsico, 21.30 Trezzano-Btf Cantù, Gavirate-Gallarate; sabato 11 Fernese-Sondrio; domenica 12 ore 18 Bollate-Como, ore 19 Idea Sport-Vertematese, Garbagnate-Tradate.