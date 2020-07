Basket femminile Gaia Frigerio da Mariano passa a Valmadrera ma resta in B

Basket femminile nella serie cadetta una cestista lariana ufficializzata dal club lecchese.

Il mercato del basket femminile non conosce soste in questo luglio rovente e piazza un altro colpo che parla lariano. Già perchè la cestista di Erba Gaia Frigerio classe 1998 approda alla neopromossa in serie B Starlight Valmadrera. Gaia è cresciuta cestistcamente nel Basket Costa Masnaga dove ha raggiunto finali nazioanli giovanili e la Coppa Italia di serie A2. Inoltre ha vestito la casacca del Pol Coemnse in serie C nella stagione 2016/17 mentre nelle ultime annate è stata punto di forza della Mia Mariano Comense sempre nella serie cadetta. Ora per lei si aprono le porte di una nuova esperienza in serie B con l’ambiziosa Valmadrera dove ritroverà altre ex marianesi come Emma Fontana, Letizia Panzeri e Isabella Guenzati.