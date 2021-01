Basket femminile già oggi si apre il 16° turno del campionato di A1

Basket femminile tra recuperi e anticipi settimana piena nel massimo campionato donne.

Basket femminile la Limonta Costa Masnaga, ora ottava, tornerà in campo domenica 17 gennaio a Lucca

Tra recuperi e anticipi è una settimana piena per il massimo campionato italiano di basket femminile. Già perchè mentre la Limonta Costa Masnaga sta preparando il prossimo impegno in programma domenica 17 gennaio con la trasferta delicata in Toscana ospite de Le Mura Lucca, ieri si è giocato un importante recupero dell’11° turno d’andata. San Martino di Lupari infatti ha vinto in casa contro il fanalino di coda Battipaglia per 89-81 scavalcando in classifica proprio Costa Masnaga che ora è ottava, così staccando l’ultimo posto utile per le Final Eight di Coppa Italia. Intanto oggi si apre già il cartellone del 16° turno stagionale, il 3° di ritorno, con la capolista Umana Reyer Venezia che ospita Campobasso per continuare la sua striscia di imbattibiltà. Domani invece toccherà ad un secondo anticipo molto interessante Empoli-Famila Schio. Intanto sno uscite le designazioni arbitrali del weekend: Gesam Gas E Luce Lucca-Limonta Costa Masnaga di domenica 17 alle ore 18 sarà arbitrata da DEL GRECO STEFANO [Primo Arbitro], MASCHIO DUCCIO [Secondo Arbitro], CENTONZA MICHELE [Terzo Arbitro]

Inoltre settimana prossima sono in programma altri recuperi della settima, ottava e nona giornata d0andata nell’ordine O.ME.P.S. BricUp Battipaglia-Dondi Multistore Vigarano il 20 gennaio, Allianz Geas Sesto San Giovanni-Passalacqua Ragusa e Gesam Gas E Luce Lucca-PF Broni 93 il 21 gennaio.

Il cartellone del 16° turno, terzo di ritorno di A1 donne

Oggi mercoledì 13 gennaio Venezia-Campobasso; giovedì 14 Empoli-Schio; sabato 16 Sassari-Ragusa; domenica 17 ore 18 San Martino di Lupari-Geas, Lucca-Costa Masnaga, Vigarano-Bologna, Battipaglia-Broni. Recuepro dell’11° turno ieri San martino di Luari-Battipaglia 89-81

La classifica

Umana Reyer Venezia 30, Virtus Segafredo Bologna, Famila Schio* 24; Passalacqua Ragusa** 22, USE Scotti Rosa Empoli 18; Allianz Geas Sesto San Giovanni*,Fila San Martino di Lupari 16; Limonta Costa Masnaga 14, La Molisana Magnolia Campobasso** 10, PF Broni 93** 8, Dinamo Sassari** 6, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca**** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia*** 0

*una partita in meno