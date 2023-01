Basket femminile: giro di boa dolce solo per Como che vince il derby con Vertemate

Basket femminile si è chiuso il girone d'andata del campionato di C donne.

Basket femminile: sconfitte esterne amarissime per Btf Cantù e per la Nonna Papera Mariano

Giro di boa nel campionato di serie C di basket femminile in Lombardia. Il 15° turno d'andata ha portato belle notizie e punti pesanti solo al Basket Como che ha vinto il derby contro la Vertematese centrando il suo secondo successo di fila sotto la gestione di coach Nelly Rigamonti. Anticipo amaro invece per il Btf Cantù battuto sul campo della Fernese e trasferta amarissima anche per la Nonna Papera Mariano caduta in Valtellina contro la nuova capolista del girone B il Sondrio dopo un match molto combattuto e deciso nel finale.

Il cartellone del 15° turno ultimo d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 20 gennaio ore 21.15 Fernese-Cantù 57-50, Trezzano-Idea Sport 53-76, Gavirate-Garbagnate 44-54; sabato 21 ore 20.30 Sondrio-Mariano 54-47, ore 21 Basket Como-Vertematese 45-33, Legnano-Gallarate 52-50; domenica 22 Bollate-Tradate 57-38.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 24; Corsico, Bollate 22; Mariano, Vertematese 20; Fernese, Idea Sport 16; Tradate 12; Basket Como, Legnano 10; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.

Il cartellone del 16° turno, primo di ritorno del girone B di serie C donne

Venerdì 27 gennaio ore 21.30 Vertematese-Tradate, Gavirate-Sondrio; sabato 28 ore 20.45 Btf Cantù-Corsico, Fernese-Legnano, orev 21 Como-Garbagnate; domenica 29 ore 18 Ardor Bollate-Mariano, Idea Sport-Gallarate.