Basket femminile, giro di boa in A1 ma molte cestiste nostrane sono ferme

News dalla pallacanestro rosa

Basket femminile: si gioca oggi il 1° turno di ritorno dimezzato nel massimo campionato italiano.

Basket femminile: salta la trasferta a Sassari di Costa Masnaga come la sfida Lucca-Schio tra le brianzole Frustaci e Del Pero

Il massimo campionato italiano di basket femminile apre questa sera il girone di ritorno ma di fatto sarà un turno dimezzato visti i tanti rinvii per problemi di Covid nelle squadre. Tra le gare rinviate anche il derby tra giocatrici brianzole che avrebbe visto la Lucca della vertematese Sofia Frustaci ospitare la capolista Schio della canturina Beatrice Del Pero. Stop forzato anche per la Limonta Costa Masnaga della tante giocatrici nostrane a cominciare dall'assese Laura Spreafico che dopo avere vinto a Broni pochi giorni fa ora deve saltare la trasferta di Sassari. Di fatto oggi il 14° turno di serie A1 femminile gioca solo tre gare Broni-Venezia, Geas-Ragusa e Faenza-Moncalieri. La speranza è che il prossimo turno in programma già domenica 9 gennaio possa vedere al via più partite anche se è già stata rinviata Sassari-San Martino.

Il cartellone del 14° turno di serie A1 femminile

Mercoledì 5 gennaio Broni-Venezia, Geas-Ragusa, Faenza-Moncalieri; Rinviate invece Sassari-Costa Masnaga, Empoli-Campobasso, Lucca-Schio, San Martino-Virtus Bologna.

Classifica aggiornata

Famila Wuber Schio** 22, Umana Reyer Venezia** 18, Virtus Segafredo Bologna* 18, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca* 16, Passalacqua Ragusa*** 14, La Molisana Magnolia Campobasso** 14, Allianz Geas Sesto San Giovanni** 12, Fila San Martino di Lupari* 12, Dinamo Sassari** 8, Limonta Costa Masnaga 8, Akronos Moncalieri** 6, Costruzioni Italia Broni* 6, E-Work Faenza* 4, USE Scotti Rosa Empoli** 2

(*una partita in meno, **due partite in meno, ***tre partite in meno)

Il cartellone del 15° turno di serie A1 femminile

Domenica 9 gennaio ore 16 Ragusa-Broni; ore 18 Faenza-Geas, Venezia-Lucca, Bologna-Empoli, Schio-Moncalieri, Campobasso-Costa Masnaga; rinviata Sassari-San Martino.