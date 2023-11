Basket femminile: giro di boa in serie C con il successo di Villa Guardia nel derby con la Vertematese

Si è chiuso nel weekend l'andata del campionato di serie C di basket femminile. Nel girone C posticipo vincente per il Villa Guardia che ha centrato il suo terzo successo stagionale nel derby casalingo contro Vertemate. Al giro di boa oltre alla matricola di Villa Guardia che vira a quota 6 punti sorride anche il Mariano secondo a due lunghezze alle spalle della capolista Nibionno. Btf Cantù a 4 punti mentre annaspano sul fondo a con soli 2 punti Vertematese e Como.

I risultati del 7° turno, ultimo d'andata del girone C

Venerdì 17 novembre ore 21.15 Mariano-Basket Como 54-32, Btf Cantù-Garbagnate 45-50; sabato 18 ore 21.15 Villa Guardia-Vertematese 60-51, Nibionno-Lecco 74-49.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 14; Nonna Papera Mariano 12; Lecco 10; Garbagnate, Villa Guardia 6; Btf Cantù 4; Vertematese, Basket Como 2.

Il programma dell'8° turno, primo di ritorno del girone C

Venerdì 24 novembre ore 21.30 Vertematese-Lecco, sabato 25 ore 21.15 Villa Guardia-Btf Cantù; domenica 26 ore 18.30 Garbagnate-Mariano; mercoledì 29 ore 21.30 Basket Como-Nibionno.