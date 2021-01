Basket femminile grande Limonta festeggia il primo successo del 2021

Basket femminile si è giocato ieri il 18° turno di serie A2 donne

Basket femminile ieri Laura Spreafico tra le migliori nel colpo corsaro di Costa ad Empoli

Il 18° turno del massimo campionato italiano di basket femminile ha regalato alla Limonta Costa Masnaga il suo primo successo del 2021 e del girone di ritorno. Le pantere trascinate dalla giovane Matilde Villa e dal neo acquisto di Asso Laura Spreafico hanno sbancato ieri il temibile campo di Empoli bissando così la bella vittoria ottenuta all’andata. Quella di ieri è stata una gara molto equilibrata che ha visto le padrone di casa avanti fino all’intervallo per poi essere superate dalle biancorosse di Costa che hanno poi tenuto fino al 40′ portando a casa 2 punti preziosi per classifica e morale. Ora spazio alla Coppa Italia con Costa tra le otto grandi. La Lmonta invece tornerà in campionato il 13 febbraio quando ospiterà Battipaglia.

Tabellino USE Scotti Rosa Empoli – Limonta Costa Masnaga 54-60

(Parziali 18-16; 34-30; 41-46)



USE Scotti Rosa Empoli: Smalls 9 (2/7, 1/6), Premasunac 5 (1/9, 1/4), Baldelli 11 (1/3, 3/7), Ravelli 3 (0/3, 1/5), Mathias 7 (3/10), Ruffini 4 (1/1, 0/1), Lucchesini ne, Chagas 6 (0/2, 1/3), Francalanci ne, Malquori ne, Manetti 4 (2/3, 0/1), Narviciute 5 (1/3, 1/1). All: Cioni

Limonta Costa Masnaga: Spreafico 12 (0/4, 4/9), M. Villa 20 (9/11, 0/1), Del Pero 1 (0/3, 0/3), Jablonowski 7 (2/4, 1/4), Nunn 15 (7/13, 0/1), Osazuwa, Spinelli 3 (1/4, 0/1), Allievi, Toffali ne, N’Guessan 2 (1/2, 0/1). All: Seletti

Il cartellone del 18° turno, 5° di ritorno di A1

Sabato 30 gennaio ore 18 Empoli-Costa Masnaga 54-60, San Martino di Lupari-Bologna rinviata, Venezia-Lucca 85-74, Vigarano-Ragusa 57-79, Schio-Broni 101-69, Battipaglia-Campobasso 72-71, Sassari-Geas 68-91.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 36, Schio* 32; Virtus Bologna*, Ragusa* 28, Geas Sest0 24; San Martino di Lupari*, Empoli *18; Limonta Costa Masnaga 16; Campobasso** 12; Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano**, Battipaglia*** 2. (*una gara in meno).

Il cartellone del 19° turno, 6° di ritorno di A1

Sabato 13 febbraio ore 18 Costa-Battipaglia, domenica 14 Venezia-San Martino, Geas-Vigarano, Campobasso-Sassari, Ragusa-Broni, Lucca -Empoli, lunedì 15 Bologna-Schio.