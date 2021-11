Basket femminile GS Villa Guardai gioca in anticipo stasera sul campo della Fernese capolista

Pallacanestro minors donne in campo

E' già match day nel campionato di basket femminile di Promozione con il GS Villa Guardia protagonista stasera sul campo della capolista Fernese. Un impegno ostico per il team lariano che archiviate le prime tre sconfitte consecutive cerca di ritrovare se stesso e soprattutto la vittoria per sbloccare finalmente lo 0 in classifica. Di fronte però la squadra di coach Roberto Cantaluppi si troverà uno degli avversari più in forma del girone Verde lombardo quella Fernese che veleggia a quota 6 punti imbattuta in vetta con il Samarate che proprio domenica scorsa aveva sbancato Villa Guardia.

Il programma del 4° turno d'andata girone Verde Promozione femminile Oggi mercoledì 10 novembre Fernese-Villa Guardia (ore 21); giovedì 11 Samarate-Canegrate; venerdì 12 Real Busto-Pob Binzago; domenica 14 San Rocco-Lainate.

Classifica girone Verde Promozione femminile

Fernese, Samarate 6; Canegrate, Lainate 4; Pob Binzago, San Rocco 2; Villa Guardia, Real Busto 0.