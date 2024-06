Basket femminile: GS Villa Guardia terzo al 5° Memorial Manlio Colombo di Ferno 

Non è ancora tempo di vacanze per la squadra femminile del GS Villa Guardia. Il team diretto da coach Fabrizio Molteni dopo aver festeggiato la salvezza in serie C continua a lavorare in palestra provando anche nuove giocarci in vista della prossima stagione 2024/25. Intanto nel weekend scorso il GSV ha partecipato a Ferno al 5° Memorial Manlio Colombo triangolare femminile organizzato dalla società locale. Un torneo che ha visto la squadra di Villa Guardia classificarsi al terzo posto in virtù del ko subito nel match inaugurale contro Garbagnate per 58-66 e poi la sconfitta nella seconda gara contro le padroni di casa della Fernese nel finale per 46-50. Un torneo comunque positivo a cui il GSV si è presentato con 6 giocatrici senior e le altre tutte under del vivaio su cui la società punta per la prossima stagione.

Risultati del 5° Memorial Manlio Colombo

Fernese-Garbagnate 48-50

Villa Guardia-Garbagnate 58-66

Fernese-Villa Guardia 50-46

Classifica finale del 5° Memorial Manlio Colombo

1° posto Garbagnate

2° posto Fernese

3° posto Villa Guardia