Basket femminile: GSV è regina d'Inverno solitaria sotto l'albero della Promozione

Buone nuove sotto l'albero per il Basket femminile Villa Guardia. Già perché la squadra lariana allenata da Fabrizio Molteni si è laureata campione d'inverno nel girone B del campionato di Promozione lombardo e può chiudere il 2022 brindando. Un titolo platonico certamente ma che certifica la bontà del nuovo progetto portato avanti dal club GSV e la crescita della squadra femminile che come detto ha chiuso il girone d'andata in testa da sola a quota 14 punti frutto di sette vittorie una sola sconfitta segnando 411 punti e subendone solo 332 quale miglior difesa del torneo. Ora la squadra lariana si gode le meritate vacanze per tornare in campo domenica 15 gennaio quando aprirà il girone di ritorno sul campo dell'Usmate già battuto all'esordio in casa.

Tutti i risultati del 9° turno, ultimo d’andata girone B

Venerdì 16 ore 21.30 Binzago-Villa Guardia 31-50; sabato 17 Biassono-Carnate 80-51, Usmate-Seregno 55-33; domenica 18 Ornago-Carugate 37-48.

Classifica aggiornata del girone B

GS Villa Guardia 14; Biassono 12; Ornago, Usmate, Carugate 10; Giussano 6; Binzago, San Rocco Seregno 4; Carnate 2,

Questo il programma completo del 1° turno di ritorno girone B

Giovedì 12 gennaio Carnate-Carugate; domenica 15 ore 18 Usmate-Villa Guardia, Ornago-Seregno, Giussano-Biassono.