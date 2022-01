Basket femminile ieri la lariana Sofia Frustaci in campo con Lucca ko a Venezia

News dalla palla spicchi rosa

Basket femminile si è giocato un 2° turno di ritorno ridotto in serie A1 donne.

Basket femminile si è giocato un 2° turno di ritorno ridotto in serie A1 donne.

Basket femminile la cestista di Vertemate ha segnato 9 punti ma non sono bastati per evitare la sconfitta in laguna

Il Covid si è abbattuto anche sul basket femminile condizionando il regolare svolgimento anche dei principali campionati nazionali. In serie A1 per esempio nel fine settimana si sono giocate solo due gare. Ferma la Limonta Costa Masnaga delle tante giocatrici nostrane che avrebbe dovuto giocare a Campobasso ma è isolamento fino ad oggi lunedì 10 gennaio. Così come non ha giocato la capolista Famila Schio della canturina Beatrice Del Pero che ha dovuto rinviare la partita casalinga contro Moncalieri. Solo due gare si sono disputate tra queste anche quella che ha visto protagonista la Gesam Le Mura Lucca dove è stata protagonista la vertematese Sofia Frustaci che però non è bastata con i suoi 9 punti (3/4, 1/4) per evitare il ko a Venezia. Ora il campionato spera di poter giocare al completo le partite del prossimo turno in programma per il weekend del 15-16 gennaio.

Programma del 2° turno di ritorno serie A1



09/01/2022

Virtus Segafredo Bologna - USE Scotti Rosa Empoli 76 - 67

Umana Reyer Venezia - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 71 - 60(22-25, 30-41, 53-46, 71-60)

E-Work Faenza - Allianz Geas Sesto San Giovanni RINVIATA

Dinamo Sassari - Fila San Martino di Lupari RINVIATA

La Molisana Magnolia Campobasso - Limonta Costa Masnaga RINVIATA

Passalacqua Ragusa - Costruzioni Italia Broni RINVIATA

Famila Wuber Schio - Akronos Moncalieri RINVIATA

La classifica aggiornata

Famila Wuber Schio**** 22, Umana Reyer Venezia*** 20, Virtus Segafredo Bologna** 20, Passalacqua Ragusa**** 16, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 16, La Molisana Magnolia Campobasso**** 14, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 12, Fila San Martino di Lupari*** 12, Dinamo Sassari**** 8, Limonta Costa Masnaga* 8, Akronos Moncalieri**** 6, Costruzioni Italia Broni** 6, E-Work Faenza** 4, USE Scotti Rosa Empoli** 2

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

Programma del 3° turno di ritorno serie A1



Sabato 15 gennaio Geas-Schio; domenica 16 ore 18 Costa Masnaga-Ragusa, Empoli-Sassari, San Martino di Lupari-Venezia, Campobasso-Bologna, Broni-Faenza, Moncalieri-Lucca.