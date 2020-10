Basket femminile ieri l’assese Laura Spreafico ko con Lucca contro Geas

Basket femminile secondo turno del campionato di serie A1.

Basket femminile secondo stop di fila per Costa Masnaga in laguna contro la corazzata Venezia

Secondo turno infrasettimanale del campionato di basket femminile di serie A1 amaro per i colori nostrani. L’assese Laura Spreafico capitana di Lucca ha perso ieri sera in casa contro Geas per 62-84 (18 punti per Spreafico in 38′) nonostante una grande prova della lariana. Secondo stop di fila invece per la Limonta Costa Masanaga capitanata dalla canturina Beatrice Del Pero e naufragata in laguna sotto i colpi della Reyer Venezia che si è imposta per 98-60 (28-12; 54-32; 74-49. Limonta Costa Masnaga: M. Villa 11, Jablonowski 6, Kovatch 14, Spinelli 9, Nunn 4, E. Villa 4, N’Guessan 2, Allievi, Del Pero 4, Osazuwa 6. All. Seletti). Ora le costine torneranno in campo sabato 10 in casa dove ospiteranno proprio Lucca di Spreafico alle ore 21.

Programma del 2° turno di andata

Mercoledì 7 ottobre ore 19.30 Venezia-Limonta Costa 98-60; ore 20.30 San Martino-Sassari 57-50, Battipaglia–Schio 43-77, Vigarano-Campobasso 76-106, Empoli-Broni 66-65; ore 21 Lucca-Geas 62-84; oggi giovedì 8 ore 20.30 Bologna-Ragusa.

Classifica

Schio, Venezia; Lucca, Ragusa, Sassari, Bologna, Broni, San Martino, Empoli, Geas, Campobasso 2; Costa Masnaga, Battipaglia, Vigarano 0.

Questo il cartellone del 3° turno

Sabato 10 ore 21 Costa Masnaga-Lucca, Bologna-Vigarano; domenica 11 Geas Sesto- San Martino, Broni-Batipaglia, Campobasso-Venezia, Schio-Empoli, Ragusa-Sassari.