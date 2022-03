Basket femminile ieri sera colpo esterno del Basket Como che ha sbancato Corsico per 30-45

pallacanestro minors rosa risultati

Basket femminile si è aperto il 2° turno della seconda fase di serie C donne.

Basket femminile domani tocca a Cantù che ospita Garbagnate e alla Vertematese contro la Futura

Si è già aperto il 2° turno della seconda fase del campionato di serie C di basket femminile. Apripista ieri sera è stato il Basket Como che è andato a vincere sul campo del Corsico per 30-45. Un bel colpo per le lariane che salgono così a quota 16 punti. Domani sabato 18 marzo toccherà invece al Btf Cantù che debutterà, dopo il rinvio del match inaugurale con la Pro Patria, ospitando a Vighizzolo il Garbagnate. Poi le furie rosse canturine martedì 22 recupereranno contro la Pro Patria. Sempre sabato la Vertematese sarà ospite della Futura Milano. Domenica 20 toccherà alla capolista Nonna Papera Mariano rendere visita all'ostico Bollate mentre la Comense riceverà la quotata Pro Patria Busto in una autentica "mission impossible".

Programma del 2° turno del girone Giallo

Giovedì 17 Corsico-Basket Como 30-45; Sabato 19 marzo ore 20.30 Btf Cantù-Garbagnate, Futura-Vertematese, MBS-Gavirate, Broni-Tradate; domenica 20 ore 18 Ardor Bollate-Nonna Papera Mariano, ore 18.30 Comense-Pro Patria Busto, Bresso-Gallarate. Rinviata al 22/3 Btf Cantù-Pro Patria.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano 28; Pro Patria Busto Arsizio, Gallarate 26; Ardor Bollate, Bresso 22; Tradate 28; Broni, Basket Como 16; Btf Cantù 14, Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Futura Milano 8; Gavirate 6; Comense, Milano Basket Stars 0.