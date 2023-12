Basket femminile: ieri sera derby fortunati e vincenti per Mariano e Como, ko Vertemate e Cantù

E' stato un venerdì di derby lariani nel campionato di serie C femminile. Ieri sera doppia sfida nostrana che ha salutato l'ennesimo successo casalingo per la Nonna Papera Mariano che ha stroncato le velleità della Vertematese comandando dall'inizio alla fine e agganciando momentaneamente il Nibionno in vetta. Colpo grosso invece del Basket Como che ha sbancato il campo del Btf Cantù al termine di una partita tiratissima vinta di misura in volata. Per Como si è trattato del secondo successo stagionale che vale l'aggancio a quota 4 proprio al Btf. Oggi tocca al Villa Guardia ospite sul campo della capolista Nibionno.

Il programma del 9° turno, secondo di ritorno del girone C

Venerdì 1 dicembre ore 21.15 Cantù-Como 57-58 (13-14, 25-30, 42-43), Nonna Papera Mariano-Vertematese 47-29 (12-8, 25-14, 39-21); sabato 2 ore 18 Lecco-Garbagnate, ore 21 Nibionno-Villa Guardia.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Nonna Papera Mariano 16; Lecco 12; Villa Guardia 8; Garbagnate 6; Btf Cantù, Basket Como 4; Vertematese 2.