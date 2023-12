Basket femminile: ieri sera Mariano ko nello scontro al vertice con Nibionno, Villa Guardia ipoteca il 4° posto

C'era grande attesa ieri sera per il big match al vertice del girone C di serie C femminile che metteva di fronte le prime due della classe. Big match che ha visto il successo casalingo del Nibionno a spese della Nonna Papera Mariano che priva del suo terminale principale offensivo Camilla Marconetti è stata sempre costretta ad inseguire senza mai riuscire a riaprire la contesa. Sorride invece il Villa Guardia che ha battuto in casa come all'andata il Garbagnate portandosi 2-0 nei confronti diretti e ipotecando la quarta posizione. Oggi si chiude il cartellone con il Btf Cantù ospite del Lecco.

Il tabellino di Villa Guardia-Garbagnate 59-38

Parziali: 22-10, 28-18, 50-19.

Villa Guardia: Galbiati 23, Benzoni 5, Panella 5, Longoni 5, Fomasi 5, Della Bosca 4, Duzioni 4, Okland 3, Dalle Ave 2, Lurati 2, Visiello 1, Mariani. All. Molteni

Il tabellino di Nibionno-Mariano 69-59

Parziali: 17-9, 35-23, 45-36.

Mariano: Maggioni 10, Paleari 10, Conegian 10, Orsenigo 9, Pozzi 6, Mauro 2, Pollini 2, Orlando, Testa, Mariani, Romanò. All. Cappelletti.

Il programma dell'11° turno, quarto di ritorno del girone C

Venerdì 15 Vertematese-Como 57-51; sabato 16 Villa Guardia-Garbagnate 59-38, Nibionno-Mariano 69-59; domenica 17 ore 18 Lecco-Cantù.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 20; Nonna Papera Mariano 18; Lecco 16; Villa Guardia 10; Garbagnate, Basket Como, Vertematese 6; Btf Cantù 4.