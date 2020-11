Basket femminile, ieri sera Schio ha sbancato il campo delle Lupe di San Martino

Il campionato di serie A1 di basket femminile ha aperto ieri, mercoledì 25 novembre, il 9° turno d’andata, con largo anticipo. In serata si è infatti giocata la sfida San Martino di Lupari-Famila Schio, con il successo delle ospiti arancioni per 56-76.

Basket femminile, il Costa Masnaga in campo sabato 28 contro Sassari alle 16.30

Ricordiamo invece che la Limonta Costa Masnaga, capitanata dalla canturina Beatrice Del Pero, scenderà in campo in casa contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari sabato 28 novembre, alle ore 16.30: la partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su MS Channel, oltre che sulla piattaforma LBFTV. Per la sfida Limonta Costa Masnaga-Banco di Sardegna Dinamo Sassari è stata già designata questa terna arbitrale: BRAMANTE ANGELO VALERIO (Primo Arbitro), BARTOLINI LUCA (Secondo Arbitro), CORRIAS CHIARA (Terzo Arbitro).

Ecco il cartellone del 9° turno di A1

Ieri, 25 novembre: San Martino di Lupari-Schio 56-76; sabato 28 novembre: ore 16.30 Costa Masnaga-Sassari, Bologna-Battipaglia; domenica 29 novembre: ore 18 Lucca-Broni, Empoli-Vigarano, Venezia-Ragusa, Geas-Ca26mpobasso.

Classifica: Venezia 16; Bologna, Schio 14; Costa Masnaga, Empoli 8; Ragusa, Geas, Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, SBroni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.