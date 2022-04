Basket femminile ieri sera sconfitta amara per il Basket Como beffato in casa dal Garbagnate

pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si sono giocati due recuperi del 6° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile si sono giocati due recuperi del 6° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile la squadra cittadina di coach Crugnola si è dovuta arrendere in volata per 44-47 e vede allontanarsi i playoff

Si è completato con due posticipi infrasettimanali il 6° turno della seconda fase del girone Giallo del campionato di basket C femminile. Purtroppo turno amaro per il Basket Como che probabilmente dice addio ai sogni playoff perdendo di misura e in volata tra le mura amiche della palestra Ronchetti per mano del Garbagnate. Ospiti subito avanti mentre le comasche sono costrette ad inseguire fino ad arrivare a -2 a pochi secondi alla fine quando la tripla di Bassani si spegne sul ferro e regala il successo al Garbagnate. Nell'altro recupero successo casalingo del Tradate contro Corsico. Già domani, venerdì 29 aprile, si torna in campo per il 7° e penultimo turno di questa seconda fase con la capolista Mariano che ospita il Bresso.

Il tabellino di basket Como-Garbagnate 44-47

Parziali: 13-22, 26-32, 34-38.

Basket Como: Frontini 15, Madonna 8, Borroni 2, Bassani 3, Boccioletti 8, Quadroni 2, Boisseleau, Palermo 3, Ghielmi 1, Barozzi 2, Facciano. All. Crugnola.

Programma del 6° turno del girone Giallo

Mercoledì 20 ore 21.15 Comense-Bollate 29-71; venerdì 22 Gallarate-Broni 55-49, Gavirate-Pro Patria 45-79, ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Bresso 65-36; sabato 23 ore 21 BTF Cantù-Futura 46-64, ore 20.30 Vertematese-MBS 83-68; martedì 26 Tradate-Corsico 62-48, Basket Como-Garbagnate 44-47.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 36; Gallarate 34; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni, Tradate 24; Basket Como, Futura 18; Btf Cantù, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 14; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.

Il programma del penultimo turno della seconda fase di serie C

Venerdì 29 aprile Nonna Papera Mariano-Broni, Bollate-Gavirate, Gallarate-Corsico; sabato 30/4 MBS-Cantù, Garbagnate-Tradate, Futura-Basket Como; domenica 1 maggio Pro Patria Busto-Vertematese, Bresso-Comense.