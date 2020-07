Basket femminile il Basket Costa Masnaga si prepara alla nuova stagione

Basket femminile il club biancorosso ha definito i programmi e lo staff tecnico del 2020/21.

Basket femminile tutto pronto per il settore giovanile che come sempre punterà in alto anche a livello nazionale

Unadelle realtà più importanti del basket femminile italiano e lariano si prepara ad affrontare la nuova stagione sportiva 2020/21 la prima dopo il lockdown. Mentre sono ripresi da settimane gli allenamenti a gruppi e secondo i protocolli fip, il Basket Costa Masnaga ha già delineato i programmi del suo settore femminile seguito come sempre dal suo staff tecnico collaudato e competente. Dietro la prima squadra di serie A1 ci sarà la B lombarda e quindi tutti i campionati d’Eccellenza dall’ under 20 all’under 18 e under 16 con l’obiettivo dichiarato di arrivare fino in fondo. Inoltre ci saranno i secondi gruppi Under 18 e Uneder16 per chi deve finire di formarsi atleticamente e tecnicamente ma anche i gruppi under 14 e under 13 che sono di costruzione della base. Come sempre la supervisione organizzativa spetterà al responsabile storico Fabrizio “Bicio” Ranieri mentre come responsabile tecnico e coordinatore del progetto Atleta in Famiglia ci sarà ancora Gabriele Pirola. Lo staff tecnico vede la conferma in A1 di Paolo Seletti come head Coach assistito dal vice Pierre Rossi e da Niccolò Ranieri. Questi ultimi due faranno parte anche dello staff che seguirà il settore giovanile biancorosso con il confermatissimo Cosimo De Milo che guiderà anche la B, Luca Borghesi, Masha Maiorano e Paolo Bertolini mentre Nicolò Airaghi si occuperà della parte fisico-atletica di ogni ragazza dalla serie A all’Under 13.