Basket femminile il Basket Costa ripartirà ancora di più dalla linea verde

Il mercato del basket femminile si muove in vista della nuova stagione sportiva 2020/21 anche alle nostre latitudini. Vicino a noi la società più rappresentativa è il Basket Costa Masnaga che milita in serie A1 e vanta tante cestiste lariane in rosa. La società biancorossa in vista della nuova stagione sportiva oltre ad essere già ripartita con allenamenti individuali e a piccoli gruppi seguendo i protocolli sanitari, sta organizzando la squadra che parteciperà ancora al massimo campionato nazionale. E per la stagione 2020/21 Costa punterà ancora forte sulla sua linea verde e sul suo settore giovanile. Dopo gli addii a Rulli e Baldelli nel roster della prima squadra sono state confermate le giovani atlete Martina Spinelli, Laura Toffali, Vittoria Allievi, Nancy N’Guessan, Eleonora Villa e Matilde Villa. Ad affiancare questo plotoncino di talenti emergenti anche altri gioiellini prodotti dal florido vivaio biancorosso quali Beatrice Caloro, Giulia Barzaghi, Roberta Tentori e Cristina Osazuwa che entreranno nel giro della prima squadra di A1 seguendo la filosofia della società lecchese. Quella 2020/21 sarà quindi una squadra ancora più improntata alla linea verde, marchio di fabbrica di Costa che già nella passata stagione ha avuto un roster dall’età media di poco superiore ai 21 anni, oltre ad essere uno dei vivai più vincenti di tutta Italia.