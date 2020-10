Basket femminile il Btf Cantù annulla l’amichevole di stasera e sta alla finestra

Basket femminile un membro del club brianzolo è entrato in contatto con un positivo.

Anche il basket femminile in questi giorni deve fare i conti con l’allarme seconda ondata covid. Mentre tutte le società hanno ripreso l’attività sportiva e gli allenamenti seguendo i protocolli Fip sono iniziate anche le prime amichevoli. Purtroppo però iniziano anche a saltare alcune gare per timori di contagi e anche solo per prudenza. Per esempio in casa del Btf Cantù formazione brianzola che milita nel campionato regionale di serie C, la prevista amichevole di questa sera è stata annullata perchè da venerdì la squadra agli ordini di coach Fabrizio Molteni si sta allenando con modalità vecchio protocollo quindi senza contatti e con i distanziamenti necessari. Questo perchè proprio nella giornata di venerdì scorso un membro del team, ma non del gruppo giocatrici, è entrato in contatto con un positivo e domani mattina sarà sottoposto al tampone. Poi dall’esito di quest’ultimo la società deciderà come procedere: se la cosa sarà circoscritta alla quarantena della persona coinvolta o se invece sarà necessario procedere con i tamponi per tutta la squadra. Se tutto sarà ok allora già da mercoledì il BTF Cantù riprenderà gli allenamenti normali in vista dell’esordio in campionato previsto per sabato 24 ottobre altrimenti si profilerebbe la quarantena per tutto il gruppo squadra. Tutto questo aspettando la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale che potrebbe anche decidere di chiudere tutto lo sport minore basket compreso.