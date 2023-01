Basket femminile il Btf Cantù apre il 2023 centrando la prima vittoria a Gavirate

Basket femminile buone notizie per i colori brianzoli nel 13° turno di serie C donne.

Basket femminile le furie rosse ieri hanno sbancato Gavirate di misura per 54-53

Inizia nel migliore dei modi il 2023 del Btf Cantù nel campionato di serie C di basket femminile. La squadra canturina infatti ieri sera ha conquistato il primo successo stagionale andando a vincere di misura per 53-54 il 13° turno sul campo del Gavirate. Un successo sofferto ma importante che rilancia le speranze salvezza delle furie rosse trascinate in campo dalla capitana Sara Volpi top scorer con 18 punti. Oggi in campo il Basket Como che in casa ospiterà l'Idea Sport Milano.

Il tabellino di Gavirate-Btf Cantù 53-54 ( 8-11, 23-27, 39-41)

Btf: S. Volpi 18, Ballabio 17, Romanò 9, Padovani 4, Adesanya 4, G. Volpi 2, Vitali, Tomasini, Cannataro, Maspero, Banarfa. All. Rossi

l cartellone del 13° turno d’andata del girone B di serie C donne

Martedì 20 dicembre anticipo ore 21 Trezzano-Mariano 50-61; venerdì 6 gennaio ore 21 Gavirate-Btf Cantù 53-54, sabato 7 ore 21 Como-Idea Sport; domenica 8 Sondrio-Garbagnate, Bollate-Legnano. 11/1 Fernese-Tradate; 18 /1 ore 21.30 Vertematese-Corsico .

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 22; Sondrio, Corsico, Mariano 20; Vertematese 18; Bollate 16; Fernese 12; Tradate, Idea Sport Milano 10; Trezzano 8; Basket Como,Legnano 6; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.