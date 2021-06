Basket femminile il Btf Cantù beffato nella finale e chiude al secondo posto 

Basket femminile calato il sipario sul Torneo Senior femminile lombardo.

Basket femminile le furie rosse brianzole sabato si sono arrese in volata per 47-45 contro Gallarate

E' calato il sipario sul Torneo Senior di basket femminile organizzato dal comitato Fip lombardo per le squadre di serie C e Promozione che non hanno potuto disputare il loro campionato. Sul campo neutro di Opera sabato scorso sono andate in scena tutte le finali e c'era grande attesa per la finalissima che avrebbe assegnato il trofeo tra il Bf Cantù e il Gallarate le due formazioni più accreditate alla vigilia. In entrambi gli incontri della stagione regolare Cantù aveva vinto imponendosi a Gallarate all'andata in casa per 51-46 e poi anche al ritorno in trasferta per 30-46. Purtroppo però nell'atto conclusivo e decisivo del torneo a spuntarla è stata Gallarate che si è imposta in una partita molto equilibrata e tirata per 47-45 contro una Btf incompleto privo di Arduini e Tropeano. le furie rosse chiudono così al secondo posto con un bilancio di sette vittorie e due sole sconfitte curiosamente alla prima e ultima gara. Da segnalare che ai primi 4 posti del torneo si sono classificate le quattro squadre del girone A.

Il tabellino di Btf Cantù-Gallarate 45-47 (11-14, 22-28, 29-36)

Btf: Fusi 10, S Volpi 10, Paleari, Orsenigo, Longoni, Bernardi, Rossi 16, G. Volpi 4, Sartor 5. All. F. Molteni.

La classifica Finale del Torneo Senior femminile Lombardo