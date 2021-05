Basket femminile il Btf Cantù debutterà domenica 9 maggio a Bresso

Basket femminile tutto pronto per il via dell’inedito Torneo regionale in rosa.

Basket femminile l’esordio casalingo delle furie rosse il 15 maggio al Toto Caimi contro Gallarate

Manca davvero poco per il via dell’inedito Torneo di basket femminile organizzato dal comitato Fip Lombardia e che vedrà in campo tra le otto squadre iscritte anche il Btf Cantù come unica rappresentante del movimento nostrano. Le furie rosse di coach Fabrizio Molteni sono inserite nel girone A con Gallarate Tradate e Parco Nord Bresso e debutteranno proprio a Bresso domenica 9 alle ore 18.30. L’esordio casalingo del Btf è invece previsto per sabato 15 maggio al Toto Caimi contro Gallarate (ore 20.30). Nel girone B sono invece inserite Ororosa Bergamo, Trescore, Usmate e BFM Milano. Dopo la prima fase dei due gironi all’italiana con partite di andata e ritorno, si svolgeranno i quarti di finale incrociati il 19 giugno, le semifinali il 20 e tutte le finali il 26 giugno.

Ecco il calendario completo del girone A

1° turno Bresso-Cantù (9/5 ore 18.30), Gallarate-Tradate;

2° turno Tradate-Bresso, Cantù-Gallarate (15/5 ore 20.30);

3° turno Gallarate-Bresso, Tradate-Cantù (22/5 ore 18);

4° turno Cantù-Bresso (29/5 ore 20.30), Tradate-Gallarate;

5° turno Gallarate-Cantù (6/6 ore 19.15), Bresso-Tradate;

6° turno Bresso-Gallarate, Cantù-Tradate (12/6 ore 20.30).