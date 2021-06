Basket femminile il Btf Cantù doma anche Bresso e vola in finalissima

Basket femminile si è giocata ieri la semifinale del Torneo Senior lombardo.

Basket femminile sabato 26 a Opera alle ore 18 sfiderà la vincente di Tradate-Gallarate in programma oggi

Rush finale per il Torneo Senior di basket femminile organizzato dal comitato Fip Lombardia. E all'ultimo atto è arrivato il Btf Cantù che si è qualificato per la finalissima di sabato 26 a Opera. Le furie rosse guidate da coach Fabrizio Molteni dopo aver superato di slancio nei quarti Usmate per 66-40, ieri sera mercoledì 23 hanno giocato e vinto anche la semifinale contro il Parco Nord Bresso per 59-48 strappando il pass per la finalissima di sabato 26 giugno sera alle ore 18 che si giocherà a Opera contro la vincente dell'altra semifinale in programma stasera tra Tradate e Gallarate. Ieri sera grandi trascinatrici del team canturino sono state Sara Volpi e Francesca Rossi migliori marcatrici rispettivamente con 23 e 17 punti.

Il tabellino di Btf Cantù-Parco Nord Bresso 59-48

Btf: Fusi 3, Paleari 6, Longoni, F. Rossi 17, G. Volpi 7, Sartori 1, S. Volpi 23, Arduini 2, Orsenigo, Bernardi. All. Molteni.

Come detto tutte e finali del torneo si disputeranno a Opera sabato 26 giugno dalle ore 15.

Questi i risultati dei quarti di finale

Btf Cantù-Usmate 66-40, Gallarate-Ororosa Bergamo 51-30, Trescore-Tradate 44-49, BFM Milano-Parco Nord Bresso 40-61.

Programma delle semifinali

Ieri Cantù-Bresso 59.48, oggi giovedì 24 giugno Tradate-Gallarate.