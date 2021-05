Basket femminile il Btf Cantù doma Bresso all’overtime e mantiene la vetta

Basket femminile si è giocato il 4° turno del Torneo senior lombardo.

Basket femminile le furie rosse hanno vinto in casa dopo un tempo supplementare per 54-51

Si è aperto il girone di ritorno del Torneo senior di basket femminile organizzato dalla Fip Lombardia. E si è aperto bene non senza qualche rischio per il Btf’92 Cantù che ha domato solo dopo un tempo supplementare la resistenza del Parco Nord Bresso per 54-51. Le furie rosse hanno centrato il loro terzo successo di fila nel torneo mantenendo così la vetta del girone A in codominio con Gallarate che ha sbancato Tradate e che sarà il suo prossimo avversario domenica 6 giugno nel big match che varrà il primato solitario. Nell’ultima gara vinta sabato scorso il team canturino di coach Fabrizio Molteni è stato trascinato da una super Sara Volpi top scorer con 25 punti.

Il tabellino di Btf Cantù-Parco Nord Bresso 54-51 dts

Parziali 9-16, 21-27, 32-32, 47-47

Btf Cantù: Fusi 4, S. Volpi 25, Paleari, Arduini 3, Longoni, Orsenigo, Rossi 10, Bernardi, G. Volpi 12, Sartor. All. F. Molteni.

Risultati del 4° turno girone A

Sabato 29 maggio ore 20.30 Btf Cantù-Parco Nord Bresso 54-51 dts, Tradate-Gallarate 40-58.

Classifica aggiornata del girone A

Btf Cantù, Gallarate 6; Parco Nord Bresso, Sportlandia Tradate 2.

Programma del 5° turno girone A

Domenica 6 giugno ore 19.45 Gallarate-Btf Cantù, Bresso-Tradate.