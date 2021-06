Basket femminile il Btf Cantù domenica 20 giugno sfiderà in casa Usmate

Basket femminile oggi si aprono i playoff del Torneo Senior lombardo in rosa.

Basket femminile il match che vale la qualificazione alla semifinale è in programma al Toto Caimi di Vighizzolo alle ore 18.30

Dopo avere chiuso la fase regolare si aprono oggi i playoff del Torneo senior di basket femminile organizzato dal comitato Fip regionale. Oggi come detto si aprono i quarti di finale che vedranno in campo domani domenica 20 giugno anche il Btf Cantù che da prima classificata del girone a affronterà in casa, alle ore 18.30 presso il Toto Caimi di Vighizzolo, la quarta classificata del girone B l'Usmate. Chi vincerà si qualificherà per le final four del torneo in programma il prossimo weekend obiettivo a cui le furie rosse canturine di coach Fabrizio Molteni puntano con decisione dopo aver dominato la prima fase.

Programma dei quarti di finale

Sabato 19 giugno Trescore-Tradate e Bfm Milano-Bresso; domenica 20 Btf Cantù-Usmate, Gallarate-Ororosa Bergamo.

Classifica finale del girone A

1° Btf Cantù; 2° Gallarate; 3° Parco Nord Bresso; 4° Sportlandia Tradate.

Classifica finale del girone B

1° Trescore; 2° BFM MIlano; 3° Ororosa Bergamo; 4° Usmate.