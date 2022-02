Basket femminile il Btf Cantù espugna Casnate, Comense ancora ferma a la palo

pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si è chiuso il 6° turno di ritorno del campionato di serie C donne.

Basket femminile colpo esterno delle furie rosse trascinate da Laura Rossi top scorer con 23 punti

Si completato il 6° turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C che ha salutato nel girone Giallo1 il successo esterno del Btf Cantù nel derby di Casnate casa della Pol Comense. Protagonista della vittoria delle furie rosse brianzola è stata la guardia Laura Rossi top scorer con 23 punti ben assistita dalla capitana Sara Volpi. Per le nerostellate invece ancora una sconfitta che non le schioda da quota 0 punti.

Il tabellino di Pol Comense-Btf Cantù 41-62

parziali 11-16, 22-31, 31-48

Comense: Chiapelli 11, Parma 11, De Mari 7, Maniezzi 7, Falasco 4, Sirtori 1, Barbiero, Giacobone, Proserpio ne. All Ventura.

Btf Cantù: Rossi 23, S. Volpi 16, Ballabio 6, Vitali 6, Padovani 4, G. Volpi 4, Sala 2, Paleari 1, Fanuzzi. All Boghi.

Questo il cartellone del 6° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 18 febbraio ore 21.15 Tradate-Vertematese 61-41, Gavirate-Basket Como 50-57, Nonna Papera Mariano-Gallarate 48-46 dts (3-18, 13-24, 25-28, 43-43); sabato 19 ore 21 Comense-Btf Cantù 41-62.

La nuova classifica del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 24; Gallarate 22; Tradate 18; Btf Cantù 14; Basket Como 12; Vertematese 8; Gavirate 6; Comense 0.

Questo il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 25 febbraio ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate, Tradate-Gallarate; sabato 26 ore 21 Basket Como-Comense, Btf Cantù-Vertematese.