Basket femminile il Btf Cantù parteciperà a un torneo tra maggio e giugno

Basket femminile ora è ufficiale al via una competizione senior in Lombardia.

Basket femminile otto squadre iscritte brianzole nel girone A con Tradate, Gallarate e Bresso

Ora è ufficiale il basket femminile lombardo scenderà in campo tra maggio e giugno con un torneo senior organizzato dall’ufficio gare del comitato Fip regionale. Solo otto le squadre iscritte tra cui quale unica portacolori lariana il Btf Cantù di serie C che è stato inserito nel girone A con le pari categoria del Gallarate e del Parco Nord Bresso oltre alla squadra di Promozione del Tradate. Nel girone B invece la mista BFM/Pavia, Trescore Balneario e le due squadre under18 di Ororosa e di Usmate. Il calendario è ancora ufficioso ma dovrebbe scattare già dal 5 maggio prossimo con una fase a gironi con partite di andata e ritorno per poi concludersi a giugno con le finali. Il Btf Cantù diretto da coach Fabrizio Molteni esordirà a inizio maggio contro il Basket Parco Nord Bresso.

Questo il calendario provvisorio del girone che attende il Btf Cantù

1° turno Bresso-Btf Cantù 5-9 maggio

2° turno Btf Cantù-Gallarate 13-16 maggio

3° turno Tradate-Btf Cantù 20-23 maggio

4° turno Btf Cantù-Bresso 27-30 maggio

5° turno Gallarate- Btf Cantù 3-6 giugno

6° turno Btf Cantù-Tradate 10-13 giugno