Basket femminile il Btf Cantù stasera cerca il bis vincente contro l'ambiziosa Pro Patria

Basket femminile a Vighizzolo alle ore 21.15 una grande classica tra le furie rosse brianzole e le bustocche

Giusto il tempo di archiviare il secondo turno della seconda fase ed ecco che il campionato di basket femminile di serie C torna in campo già oggi. Questa sera infatti nel girone unificato Giallo va in scena un recupero importante della prima giornata che vede protagonista il Btf Cantù. Le furie rosse brianzole allenate da coach Matteo Boghi infatti ospitano a Vighizzolo alle ore 21.15 il big match contro la Pro Patria Busto Arsizio che aveva chiuso al primo posto il suo girone e che ora non nasconde ambizioni di primato anche nella seconda fase. La squadra canturina da parte sua è reduce dal largo successo casalingo ottenuto nel weekend scorso contro il Garbagnate e medita il bis vincente questa sera in quella che resta una grande classica della categoria.

Recupero del 1° turno seconda fase

Martedì 22 marzo ore 21.15 Btf Cantù-Pro Patria.1

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano 30; Pro Patria Busto Arsizio, Gallarate 28; Ardor Bollate 24; Bresso 22; Tradate 30; Broni, Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura 12; Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense, Milano Basket Stars 0.

Programma del 3° turno del girone Giallo

Venerdì 25 marzo Tradate-MBS; sabato 26 ore 20.30 Vertematese-Bresso, Broni-Gavirate, Futura-Gallarate; domenica 27 ore 18.30 Pro Patria Busto-Basket Como, Corsico-Comense; ore 19 Garbagnate-Nonna Papera Mariano.