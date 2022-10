Basket femminile: sarà un weekend speciale per una delle società storiche nel panorama lariano.

Basket femminile: il BTF'92 Cantù festeggia i suoi primi 30 anni sabato 15 e domenica 16 ottobre

Si annuncia un weekend davvero speciale per una delle società storiche del basket femminile lariano. Si tratta del Basket Team Femminile '92 Cantù che proprio quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni di storia. Una storia prevalentemente legata al basket rosa ma non solo visto che proprio negli ultimi anni la società brianzola ha aperto una sezione di atletica. Per festeggiare questo importante compleanno il BTF Cantù ha così organizzato una due giorni con tanti appuntamenti sportivi e non, presso il centro sportivo Toto Caimi di Vighizzolo.

Si comincerà sabato 15 alle ore 15,30 con alcune gare dimostrative di atletica a cui seguirà una partita amichevole di basket maschile tra Master BTF e Leopandrillo Cantù. Quindi un brindisi con un aperitivo tra atleti, famiglie, dirigenti e tifosi. A conclusione della giornata alle ore 20.30 si giocherà la partita del campionato di serie C femminile tra il Btf Cantù e il Trezzano.

Domenica 16 sempre al pomeriggio spazio ancora a gare dimostrative in tutte le categorie di atletica leggera ma anche tante gare, giochi e partitelle di basket in palestra con le squadre BTF di minibasket, under16 e serie C. Alle ore 16.30 gran finale con le premiazioni e il rinfresco. Per celebrare al meglio questi primi 30 anni del Btf Cantù.