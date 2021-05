Basket femminile il Btf’92 Cantù sabato 15 ospita la corazzata Gallarate

Basket femminile si gioca il 2° turno del torneo regionale Senior.

Basket femminile debutto casalingo a Vighizzolo (ore 20.30) per le furie rosse dopo il ko contro Bresso

Vgialia di secondo truno d’andata nel girone A del Torneo regionale di basket femminile organizzato dal Comitato Fip Lombardo e riservato a 8 squadre di serie C e Promozione. Vigilia anche per l’unica rappresentante nostrana il Btf’92 Cantù che sabato 15 maggio torna in campo dopo l’esordio beffardo perso di 1 punto a Bresso settimana scorsa, e lo fa per la prima volta sul parquet amico del Toto Caimi di Vighizzolo per affrontare la corazzata Gallarate di coach Lilly Ferri. Gallarate è reduce dalla fragorosa vittoria nel debutto casalingo dove ha travolto in settimana per 68-38 la Sportlandia Tradate. Per le furie rosse canturine di coach Fabrizio Molteni quindi un debutto casalingo non facile ma saranno decise a giocare a viso aperte contro le forti avversarie per conquistare i primi punti del Torneo.

Risultati del 1° turno girone A

Parco Nord Bresso-Btf Cantù 50-49, Gallarate-Tradate 68-38.

Programma del 2° turno girone A

Sabato 15 maggio ore 20.30 Btf Cantù-Gallarate; lunedì 17/5 Tradate-Parco Nord Bresso

Classifica aggiornata del girone A

Gallarate, Parco Nord Bresso 2; Btf Cantù, Sportlandia Tradate 0.